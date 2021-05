Niente Napoli per Massimiliano Allegri, arriva l’annuncio di Sky

Massimiliano Allegri non allenerà il Napoli nella prossima stagione, lo dice Fabio Caressa di Sky. Durante Sky Calcio Club il giornalista è perentorio nel suo annuncio: “Max Allegri non andrà al Napoli“. Nel pomeriggio si era diffusa la voce di un arrivo praticamente imminente da parte del tecnico toscano, confermata anche da Bruno Longhi. Secondo Sky, però, ci sono altri piani per il tecnico. Intanto Aurelio De Laurentiis ha annunciato la separazione con Gennaro Gattuso, a cui non sarà rinnovato il contratto, così come era stato ampiamente previsto. Caressa durante Sky Calcio Club commentando la notizia ha detto: “Allegri era stato indicato come sostituto di Gattuso, ma ci sentiamo di dire che non sarà così“.

Allegri non va al Napoli: ecco il motivo

Secondo quanto riferito negli studi di Sky da Caressa “senza la Champions League si complica tutto” anche perché “Allegri piace anche al Real Madrid. A prescindere da quale sarà la sua prossima destinazione, il Napoli non è più una sua prima scelta, perché Allegri vuole una formazione che disputi la massima competizione europea“. Il Napoli non si è qualificato alla Champions League, pareggiando col Verona. “Attendiamo ulteriori conferma ma per adesso ribadiamo che Allegri non va al Napoli” hanno detto a Sky aggiungendo: “Fonseca? Ha avuto contatti con la Fiorentina e dovrebbe firmare per i viola“. Dunque nemmeno il tecnico portoghese dovrebbe sedere sulla panchina degli azzurri.

Ziliani: “Napoli al quinto posto, ma potrebbe diventare quarto”.