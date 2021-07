Tsimikas-Napoli: idea di Giuntoli, ritorno di fiamma per il terzino sinistro

Kanstantinos Tsimikas ed il Napoli, il calciomercato fa incontrare nuovamente questi due soggetti. La società azzurra aveva già provato a prendere il terzino greco prima che si trasferisse al Liverpool, poi il fascino ed i soldi della Premier League avevano bloccato tutto. Ma Tsimikas a Liverpool non ha spiccato il volo tanto che nell’ultima stagione ha giocato appena 7 partite e 225 minuti, praticamente nulla. Ed allora la possibilità di cambiare squadra diventa un’opportunità per Tsimikas e per il Napoli. Il giocatore ha voglia di giocare con continuità ma nel progetto del club inglese non c’è spazio per Tismikas ed allora una soluzione va trovata.

Tsimikas: idea Napoli

Corriere dello Sport scrive di questa opportunità di mercato che ha come protagonista il giocatore greco:

Giuntoli non ha mai dimenticato d’essere colpito, due anni fa, da Konstantinos Tsimikas, greco finito al Liverpool e rimasto ai margini, perché a volte succede di non integrarsi. Potesse tornare indietro, Giuntoli ricomincerebbe proprio da lì, la prima a sinistra: ma in prestito, of course.

