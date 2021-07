Fabian Ruiz via da Napoli ma a determinate condizioni. Il calciomercato più complicato della storia del calcio si può sbloccare da un momento all’altro, si attende quell’effetto domino. Capitali, che sbloccano liquidità di mercato e che autorizzano le società ad operare con soldi in mano e non con promesse future o idee. Fabian Ruiz per il Napoli è uno di quei giocatori che può sbloccare il mercato azzurro. Da tempo il giocatore spagnolo è al centro del calciomercato, anche per quella volontà di non rinnovare il contratto con la SSCN che scade nel 2023.

Napoli non svende Fabian Ruiz

Corriere dello Sport nell’edizione odierna ospita un focus su Fabian Ruiz. Il calciatore spagnolo due anni fa aveva illuminato il palcoscenico dell’Europeo Under 21, diventando il miglior giocatore della competizione. Con Ancelotti i è trovato immerso nel calcio liquido, poi è passato alle dipendenze di Gattuso. In questi due anni ha dovuto imparare un altro ruolo, quello del centrocampo a due e dopo un po’ (tanta?) fatica ha trovato gli equilibri.

Ora anche Spalletti avrà modo di provare il giocatore spagnolo che a causa dell’assenza di Demme, diventa pedina indispensabile per le prossime amichevoli. Ma Fabian Ruiz resta pezzo pregiato del mercato del Napoli. Il calciatore non sarà costretto a restare in azzurro. Lo vogliono Barcellona e Real Madrid, tanto che la stampa spagnola parla di un movimento da parte di Carlo Ancelotti e Florentino Perez. Aurelio De Laurentiis non svenderà Fabian Ruiz: 50 milioni di euro per chi vuole il giocatore e l’idea non sarà cambiata. Anche perché il Napoli e Spalletti sarebbero ben felici di tenerlo in squadra, dato che il tecnico è convinto di avere un’ottima rosa a sua disposizione.

Qualora Fabian Ruiz dovesse andare via da Napoli allora si sbloccherebbero fondi importanti. Con 50 milioni di euro il Napoli si fionderebbe sul mercato, per trovare il sostituto di Ruiz e magari anche qualcosa in più: tipo un terzino sinistro.