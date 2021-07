Amichevoli Napoli: Bayern e Wisla in pay per view: date e prezzi

Il Napoli giocherà due amichevoli internazionali con Bayern Monaco e Wisla Cracovia. Gli azzurri dopo il ritiro di Dimaro si stanno godendo qualche giorno di pausa prima di ripartire per un nuovo ritiro, quello che farà da anticamera all’avvio della stagione di Serie A 2021/22. Il Napoli sarà a Castel Di Sangro dal 5 al 15 agosto. Prima di questo impegno ci saranno le due amichevoli internazionali.

Amichevoli Napoli: le date

31 luglio Bayern Monaco-Napoli.

4 agosto Wisla Cracovia-Napoli.

Bayern Monaco-Napoli: dove vederla in tv e prezzi

La sfida amichevole tra Napoli e Bayern Monaco sarà giocata all’interno dell’Audi Football Summi ed è in programma all’Allianz Arena, sabato 31 luglio alle ore 16.30. L’evento sarà trasmesso in esclusiva da Sky in pay per view su Primafila al costo di 9,99 euro.

Wisla Cracovia-Napoli dove vederla in tv e prezzi

L’amichevole del Napoli in Polonia contro il Wisla Cracovia sarà giocata all’Henryk Stadium di Cracovia ed è in programma il 4 agosto alle ore 18.00. sarà possibile seguire l’evento su Sky in pay-per-view su Primafila (costo del singolo match €9,99 iva inclusa).