Bargiggia contro Venerato: “Da quando questo signore ė un esperto di mercato?”

Paolo Bargiggia risponde a Ciro Venerato con un velenoso tweet. Al centro della polemica tra i due giornalisti la notizia diffusa da Bargiggia circa l’interesse della Juventus per Manolas.

Ciro Venerato ai microfoni di radio Kiss kiss Napoli ha smentito tutto asserendo: Il Napoli mi ha fatto sapere che non ha ricevuto telefonate”. Le possibilità che il Napoli possa privarsi di Manolas sono bassissime. De Laurentiis pur ammettendo pubblicamente che nessuno ė incedibile difficilmente si priverebbe del difensore ad un prezzo inferiore di quanto ė stato pagato. Le vie del mercato sono comunque oscure, tutti ricorderanno il famoso meteorite di Higuain.

BARGIGGIA RISPONDE A VENERATO

Bargiggia ha risposto alle dichiarazioni di Venerato con un tweet al vetriolo: ” Da quando questo signore è un esperto di mercato? Qualcuno mi sa rispondere?”.

BARGIGGIA SUL MERCATO DEL NAPOLI

Ai microfoni di 1 station Radio, Bargiggia ha poi commentato il mercato del Napoli.

“Il mercato del Napoli cambierà dopo l’infortunio di Diego Demme? La posizione della proprietà è rigida, l’acciacco di Demme non la sconvolge. Il Napoli è convinto di riavere il calciatore in campo ai primi di ottobre. Non sono un medico, ma questo è ciò che ho saputo direttamente dal club. C’è attenzione, sì, ma nessun dramma. La strategia del Napoli è quella di aspettare il recupero di Demme e poi andare sul mercato”.