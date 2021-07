Bargiggia: “La Juve su Manolas. Per 15 Milioni De laurentiis lo cede”

La Juventus pensa a Kostas Manolas del Napoli. Secondo Paolo Bargiggia i bianconeri sono interessati al difensore greco del Napoli. Il giornalista ed esperto di calciomercato ai microfoni della trasmissione Il Sogno nel Cuore, in onda sulle frequenze di 1 Station Radio ha rivelato il retroscena di mercato:

“In casa Juventus “si è parlato di Kostas Manolas del Napoli. Non è una trattativa, ma posso dirvi che, per 15 milioni di euro, il Napoli potrebbe seriamente lasciarlo partire. Voglio essere onesto: non è una cosa che va vista in chiave smobilitazione, però è una notizia concreta arrivatami questa mattina”.

Bargiggia ha poi aggiunto : “Se al Napoli giungesse una buona proposta per un giocatore come lui – ha aggiunto il cronista – la dirigenza andrebbe sul mercato a sostituirlo. I 12-15 milioni di adesso, col mercato in crisi, sono i 20-25 del mercato pre-Covid. A queste cifre, insomma, compri anche buoni calciatori. Il greco ha il contratto i scadenza nel 2024 e il Napoli ha capito che sul mercato, a determinate somme, si possono fare buoni affari, magari abbassando anche la media dell’età attuale della rosa azzurra”.

