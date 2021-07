Napoli, chiesto Vecino all’Inter. Giuntoli ha individuato l’alternativa

L’infortunio di Diego Demme, costringe il Napoli a lavorare sul mercato anche per il centrocampo. Secondo quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Giuntoli avrebbe contattato l’Inter per Vecino, vecchio pallino del ds del Napoli:

IL NAPOLI HA CHIESTO VECINO

“Il Napoli si è messo alla ricerca di un nuovo centrocampista. Gli azzurri hanno chiesto all’Inter Matias Vecino, elemento gradito a Spalletti ma che non è sul mercato per i nerazzurri”.

DENIS ZAKARIA

L’infortunio di Diego Demme, costringe la società a guardare al mercato con più interesse di prima per sostituire un titolare come il tedesco. In rosa ci sono solo Fabián Ruiz, Lobotka e Elmas, considerando Zielinski un trequartista fisso. Manca quindi un giocatore capace di apportare la solidità necessaria in mezzo al campo. Per questo motivo l’idea della società è stata quella di tuffarsi di nuovo sul mercato, individuando come soluzione ideale Dennis Zakaria del Borussia Monchengladbach. Svizzero classe ’96, una montagna di 191 cm che da diverse stagioni è ormai uno dei centrocampisti più interessanti della Bundesliga.

LA STRATEGIA DI GIUNTOLI

Giuntoli, scrive calciomercato.com, lo vorrebbe portare in Italia con un prestito oneroso e un diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo a determinate condizioni. Strategia che consentirebbe di pagarlo, se la stagione dovesse andare bene, la prossima estate. I tedeschi lo valutano circa 20 milioni di euro e da quella cifra non si smuovono. Zakaria rappresenta proprio il profilo ricercato: mediano con senso di posizione e intelligenza, capace di coprire ampie porzioni di campo e con discrete capacità di inserimento in avanti. Il Napoli potrebbe fare un colpo che non aveva programmato, ma che darebbe alternative importanti a Spalletti e al suo 4-2-3-1, con l’obiettivo Champions ben fissato in testa.

VIDEO: LE GIOCATE DI ZAKARIA

Ecco alcune giocate di Dennis Zakaria, mediano finito nel mirino del Napoli