Dalla Spagna: offerta Real Madrid per Fabian Ruiz, lo vuole Ancelotti

Il Real Madrid vuole Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo è in uscita dal Napoli ed ha un contratto in scadenza nel 2023. La SSCN venderà qualsiasi calciatore se arriva una buona offerta economica. Fino ad ora, però, nessuna società ha fatto il passo giusto per convincere Aurelio De Laurentiis. Oltre a Fabian Ruiz sul mercato c’è pure Koulibaly che piace alle big europee, tra cui il PSG. Il Napoli ha già individuato i possibili sostituti di Koulibaly, ma se non arriva l’offerta giusta non sarà ceduto.

Real Madrid su Fabian Ruiz

Stesso discorso vale pure per Fabian Ruiz. Un’offerta per il giocatore è arrivata, secondo quanto scrive Diario Gol il Real Madrid sarebbe pronto ad investire 20 milioni di euro, più il cartellino di Martin Odegaard per convincere il Napoli a cedere il giocatore. Al momento gli azzurri valutano solo offerte da almeno 50 milioni di euro. A spingere per sulla trattativa è Carlo Ancelotti. Il neo tecnico del Real Madrid vorrebbe allenare di nuovo Fabian Ruiz e sta chiedendo a Florentino Perez di fare uno sforzo in più.

