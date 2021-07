Il Monza pazzo di Ounas, offerti al Napoli 17 milioni con bonus

Il Monza vuole Ounas, il club di Berlusconi vuole fare le cose in grande per tentare la promozione in serie A. il club Lombardo punta due calciatori azzurri, Tutino e Ounas. Per il franco -algerino il Monza arriverebbe anche ad offrire 17 milioni, come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport.

“I nomi sono sempre quelli di Tutino e Ounas. Per il 25enne napoletano le richieste sono tante, in primis la Salernitana che vorrebbe un rinnovo del prestito, mentre solo il Parma avrebbe manifestato l’interesse ad acquistare il cartellino con 5 milioni cash”.

“Lo stesso discorso vale per il 24enne franco-algerino, elemento di interesse per tanti club, ma solo uno vorrebbe acquistarlo: il Monza. L’ipotesi è molto articolata, con una base fissa da 8 milioni ed una serie di bonus che porterebbero il valore di Ounas fino a 17 milioni. Tutino ed Ounas, due attaccanti da cedere, perché il parco punte è il più abbondante del team azzurro“, ha sottolineato il quotidiano sportivo in merito all’interesse del Monza per Ounas.

