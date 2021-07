La Juve vuole Kaio Jorge, la nuova stella brasiliana potrebbe vestire la maglia bianconera. Sorpassati Napoli, Milan e Benfica.

Il Napoli sembrava in pole per aggiudicarsi Kaio Jorge, in patria considerato il nuovo Neymar, De laurentiis e Giuntoli seguono il calciatore da molto tempo, in brasile si vociferava anche di un accordo firmato. In particolare il giornalista Vagner Federico riferisce di un’intesa già raggiunta tra Napoli e Santos per Kaio Jorge, poi aggiunge che è chiaro che il “giocatore non rinnoverà il contratto con il Santos e lascerà il club da svincolato”. Va ricordato che il contratto di Kaio Jorge con il Santos scade a dicembre del 2021.

Gli 8 milioni richiesti dal Santos in questo momento per il Napoli rappresentano un grande ostacolo. Di conseguenza il Milan era balzato in pole per aggiudicarsi la nuova stella della Selecao. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport nelle ultime ore la Juventus avrebbe scavalcato tutti, trattando direttamente con il Santos ed è vicinissima a Kaio Jorge: ” La Juve ha l’accordo con Kaio Jorge, particolare che viene confermato da attendibili fonti. Anzi, ci sarebbe un pre-accordo già firmato e del resto il contratto, per gli standard juventini, non sarebbe certo impegnativo. Kaio Jorge si aggiungerebbe al gruppo bianconero a gennaio. A quel punto ci sarebbe solo da decidere se tenerlo in rosa per sei mesi oppure se mandarlo a fare esperienza altrove”.

De Laurentiis continua a tenere serrato il portafoglio e, su un giocatore così talentuoso, è un attimo restare indietro. In Italia, per il momento su Kaio Jorge c’è la Juventus che sta facendo tutte le valutazioni del caso per capire eventualmente dove poter girare in prestito il brasiliano: il Sassuolo, magari dentro all’operazione Locatelli è comunque un’ipotesi da non trascurare.

CHI È KAIO JORGE

Kaio Jorge È nato a Olinda, in Brasile, il 24 gennaio 2002. È cresciuto nelle giovanili del Santos, dove ha debuttato a 16 anni in prima squadra contro l’Athletico Paranaense, il 30 settembre 2018.

NAZIONALE

Ha 10 presenze nel Brasile U17, con cui ha vinto il Mondiale nel 2019. Adesso fa parte della nazionale Under 20 anche se non ha ancora debuttato.

I NUMERI

17 Le reti segnate finora in carriere da Kaio Jorge, in due stagioni con il Santos, tra campionato e coppe, a soli 19 anni.

1 Il trofeo vinto fino a questo momento: il Mondiale con la nazionale Under 17 nel 2019 giocato in Brasile. Con l’Under 17 conta 10 presenze e 6 reti.

Con il Santos invece ha sfiorato la Coppa Libertadores perdendo 1-0 con il Palmeiras il 30 gennaio scorso, giocando da titolare 16 Gli anni che aveva quando ha debuttato in prima squadra col Santos.

Ecco un video con alcune giocate di Kaio jorge.