Notizie dal Brasile: “Kaio Jorge ha firmato col Napoli”

“Kaio Jorge ha firmato col Napoli” è la notizia che fa il giro del pianeta e dal Brasile giunge in Italia. Il club di Aurelio De Laurentiis da tempo sta seguendo il talento del Santos che viene considerato un potenziale fenomeno in patria. Il giocatore piace anche al Milan, ma il Napoli in questo momento è in vantaggio sulle altre pretendenti. I media brasiliani fanno sapere di un accordo già sottoscritto con il Napoli. In particolare il giornalista Vagner Federico riferisce di un’intesa già raggiunta tra Napoli e Santos per Kaio Jorge, poi aggiunge che è chiaro che il “giocatore non rinnoverà il contratto con il Santos e lascerà il club da svincolato”. Va ricordato che il contratto di Kaio Jorge con il Santos scade a dicembre del 2021.

Media brasiliani: Kaio Jorge, pre contratto col Napoli

Sempre Vagner Federico dell’emittente locale ‘Santa Cecilia Tv’ riferisce che il Napoli ha firmato un pre contratto per Kaio Jorge”. Il calciatore piace al Napoli perché corrisponde alle caratteristiche che De Laurentiis ha sempre cercato, ovvero un ragazzo giovane che può essere buono per il presente ma che abbia grandissimi margini di crescita. Kaio Jorge può giocare sia prima punta che esterno in un 4-2-3-1, altro dettagli da non sottovalutare, dato che Spalletti giocherà con quel modulo al Napoli.