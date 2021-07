Napoli, Demme ha deciso per l’intervento chirurgico. I tempi di recupero

L’infortunio di Demme è più serio di quanto si pensasse. Il centrocampista tedesco era stato al centro delle idee di Spalletti, il tecnico del Napoli, lo aveva investito come punto fermo del centrocampo. Il fallo di Comi durante l’amichevole contro la Pro Vercelli ha modificato in maniera irreversibile la stagione di Demme.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: “Demme dovrà fermarsi per 9-10 settimane circa, poco più di due mesi, il rientro è previsto tra fine settembre e inizio ottobre. Gli esami strumentali hanno messo in luce anche un piccolo distacco distale del legamento, lo staff medico ha deciso per l’intervento per suturare questo punto. I tempi di recupero non cambierebbero ma potrebbero esserci più garanzie sulla stabilità del ginocchio sul lungo termine“.

