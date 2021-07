Ahmedhodzic per il Napoli: la tentazione di Giuntoli per la difesa

Anel Ahmedhodzic per il Napoli, è il nome nuovo per la difesa azzurra. Cristiano Giuntoli lo sta seguendo da tempo e come scrive Corriere dello Sport è uno degli obiettivi dei partenopei. Il Napoli sa che non è al riparo dalla cessione di Kalidou Koulibaly, ecco perché Spalletti ha detto che si farebbe incatenare per tenerlo in azzurro. Ma se non parte nessuno non arriva nessuno. Il piano della SSCN è completamente opposto: vuole abbassare il tetto ingaggi e Koulibaly è uno di quelli che farebbe la differenza se dovesse essere ceduto. Il senegalese guadagna poco più di 6 milioni di euro netti a stagione e pesa molto in termini di bilancio. Pesa anche la sua presenza in difesa, dato che è uno dei migliori calciatori che ci sono in Europa.

Real Madrid su Koulibaly: Ahmedhodzic e Senesi i sostituti

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport Varane del Real Madrid sta per trasferirsi al Manchester United. A questo punto si libera un posto in difesa nella squadra di Ancelotti ed il tecnico ex Napoli sta pensando a Koulibaly come possibile sostituto. Ecco che il Napoli si fionda su Ahmedhodzic e Senesi. Sono loro i due calciatori che potrebbero sostituire il senegalese.