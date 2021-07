Luciano Spalletti è un aziendalista, ma non significa che non chieda una squadra competitiva. Secondo Corriere dello Sport uno degli obiettivi del tecnico è quello di riuscire a tenere al meno i giocatori più forti in rosa. Aurelio De Laurentiis è posizionato in modalità: cediamo chiunque se arriva una buona offerta, ma in questo caso il tecnico chiede una sostituzione adeguata. Insomma Spalletti va a braccetto con la questione di bilancio della SSCN, ma senza dimenticare che c’è anche una squadra da costruire.

Koulibaly il campione da tenere in rosa

Corriere dello Sport descrive la volontà di Luciano Spalletti, che sposa la filosofia di De Laurentiis senza dimenticare la necessità di costruire una squadra forte:

Che Spalletti non abbia alcuna intenzione di attentare ai bilanci del club e tantomeno di arrivare allo scontro con De Laurentiis è un dato di fatto assoluto e incontrovertibile, lo ha detto e ripetuto, ma allo stesso tempo è altrettanto certo che il signor Luciano non abbia alcuna intenzione di perdere o peggio ancora di non poter competere a dovere con le milanesi, le romane, la Juve e l’Atalanta. Anzi: per riportare la squadra nell’Europa importante, tanto per citarlo testualmente, vuole una rosa competitiva di ventitré elementi. «Per mettere a posto i conti bisogna andare in Champions. E come si va in Champions?». Facile: «La differenza la fanno i giocatori di qualità, i giocatori forti». Ecco perché lui sarebbe (idealmente) pronto a incatenarsi per far sì che Koulibaly non vada via; ecco perché attende con ansia e con fiducia l’incontro tra Insigne e il presidente. Aziendalista, sì, ma soprattutto diretto, chiaro e realista. Dipendesse da lui, la cosa migliore sarebbe non toccare la rosa attuale.

