Amrabat profilo gradito a Spalletti, arrivano voci da Dimaro

Spalletti pensa a Sofyan Amrabat per il suo 4-2-3-1. Il centrocampista della Fiorentina reduce da un intervento chirurgico per curare la pubalgia di cui ha sofferto per tutta la stagione potrebbe cambiare maglia.

Secondo quanto riporta calciomercato.com , voci da Dimaro raccontano che il tecnico di Certaldo sarebbe interessato all’ex centrocampista dell’Hellas Verona.

“Quando, a gennaio 2020, la Fiorentina si è assicurata Amrabat per il giugno successivo, lo ha fatto bruciando l’importante concorrenza del Napoli. Che nel frattempo ha consegnato la panchina a Spalletti, da sempre incline al 4-2-3-1 e, raccontano fonti vicine al ritiro di Dimaro, interessato all’ex Verona.”

La Fiorentina non si priverò facilmente di uno degli acquisti più costosi della sua storia. I viola hanno speso 27 milioni bonus compresi per Nico Gonzalez, stracciando il record dei 20 investiti su Amrabat. Tutto questo ha acceso i riflettori sul numero 34 gigliato, protagonista suo malgrado di un inizio di stagione complicato.

Giuntoli voleva Amrabat ai tempi del Verona, salvo arrendesi difronte all’offerta record della Fiorentina, vedremo se nei prossimi giorni il Napoli tornerà sul centrocampista.

