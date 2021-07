Napoli, tifosi scatenati a Dimaro: “Presidente, gli acquisti!” La risposta di De Laurentiis

“Presidente, gli acquisti!” I tifosi del Napoli presenti a Dimaro chiedono a gran voce a patron azzurro di rinforzare la squadra.

Secondo quanto riportato da areanapoli.it ieri nel ritiro del Napoli ė andato in scena un face to face tra De Laurentiis e alcuni tifosi azzurri.

“Aurelio De Laurentiis nella giornata di ieri ha assistito da bordocampo alla seduta di allenamento pomeridiana del Napoli. Il presidente del club partenopeo si è accomodato su una sedia ai margini del terreno di gioco e ha scrutato in silenzio la seduta diretta da Luciano Spalletti. Un gesto importante che testimonia la sua vicinanza alla squadra. Applausi dei tifosi del Napoli a Dimaro per De Laurentiis: “Sei grande presidente! Siamo tutti con te!”, gli hanno gridato alcuni”.

“A chi gli ha poi chiesto informazioni sui prossimi acquisti del Napoli, De Laurentiis, ha risposto con un gran sorriso e allargando le braccia: “Vediamo”, ha detto il patron del club partenopeo che è apparso di buon umore e fiducioso per l’inizio del nuovo corso azzurro. Ricordiamo che al momento il Napoli non ha concluso nessuna operazione di mercato. Il patron vuole prima cedere qualche giocatore e poi operare in entrata, c’è bisogno di recuperare denaro fresco”. Ha concluso il portale