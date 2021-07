Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly sono i casi più complicati in questo calciomercato estivo del Napoli. In realtà ci sarebbe pure Fabian Ruiz ma l’Europeo giocato (o meglio quasi non giocato ndr) non benissimo, lo ha leggermente escluso dalle trattative di mercato. Ed allora ci si concentra sui ‘problemi’ attuali. Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti sta facendo da mediatore con De Laurentiis per i casi Koulibaly e Insigne. Due questioni diverse ma che in alcuni fattori si toccano. Entrambi hanno uno stipendio molto alto, entrambi vorrebbero restare, entrambi hanno potenziali offerte sul tavolo. Diversa la durata del contratto: quello di Insigne scade nel 2022, quello di Koulibaly nel 2023 e questo fa una bella differenza.

Spalletti mediatori per Koulibaly e Insigne

La posizione della società di Aurelio De Laurentiis è chiara: se arriva una buona offerta vende Koulibaly e pure Insigne. Ma fino ad ora non è arrivato nessuna offerta degna di nota. Il Manchester United ha messo sul piatto 30 milioni per il difensore senegalese ma son pochi, pochissimo per la SSCN che ne chiede almeno 50. Per Insigne non c’è ancora nessuna offerta economica, solo sondaggi, anche perché in tanti sperano di prenderlo a parametro zero il prossimo anno.

E allora per Koulibaly e Insigne scende in campo Spalletti. Come scrive Gazzetta dello Sport il tecnico del Napoli sta usando tutta la sua diplomazia, senza invadere il campo della società, per far capire che vuole tenere il capitano al Napoli. Stessa cosa anche per Koulibaly con Spalletti che al presidente ha detto chiaramente che se dipendesse da lui terrebbe il senegalese in squadra. Il difensore, scrive Corriere dello Sport, viene considerato un ottimo elemento, oltre che un leader silenzioso dello spogliatoio che tutti rispettano. Insomma due calciatori di cui si fa veramente a rinunciare.

