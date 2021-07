Giuntoli: “Machach è un fenomeno” retroscena di Silver Mele

Ziedine Machach fa una fatica enorme a trovare continuità, ma Giuntoli lo esalta. A rivelare il retroscena è il giornalista di Canale 8 Silver Mele. “Ho visto il secondo tempo della partita amichevole del Napoli con Giuntoli. Parlando di Machach, il direttore sportivo Giuntoli ha detto: “Credimi, questo qui è un fenomeno, tecnicamente è fortissimo. Ha però un problema comune a tanti altri giocatori: andando in prestito, non ha avuto modo di giocare tanto. Quando finisci in prestito, la società che ti ospita tende più a valorizzare i suoi calciatori”.

Fu proprio Cristiano Giuntoli a puntare su Zinedine Machach qualche anno fa. Lo portò a Napoli come promessa da mandare in prestito per poi trovarsi un giocatore buono dopo qualche anno. A 25 anni, però, il francese fa una fatica tremenda anche a trovare posto da titolare in Serie B. La speranza del Napoli era di far fare a Machach un percorso alla Insigne, un paio di anni in prestito e poi ritorno alla base. Stessa cosa che si voleva fare anche con i vari Palmieri, Gaetano e Tutino. Ma al momento uno dei pochi ad aver completato il percorso è proprio Insigne.

