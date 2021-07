CALCIOMERCATO NAPOLI. Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai sport, ha riportato le ultime sui movimenti del Napoli ai microfoni di Radio goal, trasmissione di approfondimento sul calcio Napoli in onda sulla radio ufficiale del club azzurro:

“Luciano Spalletti ha comunicato a De Laurentiis e Giuntoli i giocatori che gli piacciono, due giocatori: Emerson Palmieri e Denis Zakaria. Il primo perché il tecnico lo ha avuto alla Roma, conosce i movimenti del 4-2-3-1. Il centrocampista ha delle caratteristiche che piacciono tantissimo al toscano. Tra queste quella di sfruttare gli spazi per buttarsi al centro”.

Lorenzo Insigne: “Il capitano vuole un contratto importante per chiudere al meglio la sua carriera. Aurelio De Laurentiis ha un’altra esigenza, quella di abbassare il tetto ingaggi. Per questo motivo ci sarà da trattare al fine di trovare una intesa che possa soddisfare tutti. Questi sono i fatti. Tenere Lorenzo Insigne senza rinnovo sarebbe un’arma a doppio taglio e non so se si andrà su questa direzione. Non escludo però che possa andare a finire così”.