Salvatore Bagni, operatore di mercato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma.

“Osimhen? Si diceva che il Napoli aveva preso un altro Vargas. Ora anche Spalletti si accorge di un giocatore che ha tutte le qualità per poter esplodere diventare un calciatore da Top 5 squadre in Europa. Lui ha tutte le caratteristiche possibile. Negli ultimi 2 mesi e mezzo ha fatto tutte le cose bene e si parlava di un altro giocatore. Bisognava dargli tempo e convinzione.

Emerson Palmieri vicinissimo? Magari! Se il presidente dice che bisogna ridurre il monte ingaggi e poi arriva uno che guadagna 4 milioni di euro allora Insigne avrebbe ragione a chiedere certe cifre. In lizza per il ruolo ci sono anche giocatori molto validi ma con la metà dello stipendio. Diventerebbe un controsenso, allora alle voci non sto dietro. A meno che il Chelsea non vada incontro al Napoli difficilmente potrà arrivare”.

Bagni nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Koopmeiners? Il Napoli può comprarlo solo dopo aver ceduto, anche perché lui costerà tra i 15 e i 18 milioni. L’Atalanta si è mossa per lui e anche dall’estero, i tempi ci saranno per poter arrivare su di lui? Già mesi fa era sulla bocca di tutti, però non chiude nessuno perché l’AZ chiede soldi per questo giocatore di valore.

Ghoulam? Gli voglio bene ma in questo momento lo sforzo lo deve fare il Napoli: pagargli l’ingaggio e mandarlo a giocare dove potrà avere più spazio.

Decreto Crescita? C’è risparmi sul cartellino ma il 60% del resto lo prendono comunque il giocatore o l’allenatore. Tutto questo risparmio non c’è”, ha concluso Salvatore Bagni ai microfoni di Radio Marte.