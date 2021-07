Dottor Canonico: “Mertes, operazione inevitabile. Lozano miracolato, Ghoulam ecco perché non è in ritiro”

Il dottor Raffaele Canonico medico sociale del Napoli parla di Mertens, Lozano e Ghoulam. I tre calciatori per motivi diversi non si trovano presso il ritiro di Dimaro per l’avvio della stagione 2021/22. Mertens è reduce da una operazione alla spalla, Ghoulam sta ancora recuperando dopo l’ultima operazione al ginocchio, mentre Lozano è stato impiegato in Nazionale dove ha subito un duro infortunio al sopracciglio.

Condizioni Mertens, Ghoulam e Lozano: parla il dottor Canonico

In una intervista a Il Mattino il responsabile medico della SSCN fa il punto della situazione:

Come sta Mertens?

“Erano divenuti troppo frequenti i casi di lussazione alla spalla, anche durante tre partite siamo dovuti intervenire. Era giusto fare l’operazione, ma è chiaro che ora bisogna avere pazienza sui tempi del suo ritorno in campo: con Chiriches abbiamo impiegato due mesi e mezzo, più o meno con Dries ci aspettiamo che torni in campo a fine settembre”.

“Erano divenuti troppo frequenti i casi di lussazione alla spalla, anche durante tre partite siamo dovuti intervenire. Era giusto fare l’operazione, ma è chiaro che ora bisogna avere pazienza sui tempi del suo ritorno in campo: con Chiriches abbiamo impiegato due mesi e mezzo, più o meno con Dries ci aspettiamo che torni in campo a fine settembre”. Lozano quando si aggrega?

“Lui è un miracolato, se la ginocchiata lo avesse colpito cinque centimetri più in basso avrebbe provocato danni all’occhio. La ferita non preoccupa, è stata una sutura plastica. Aspettiamo di rivederlo qui per praticare anche test relativi al trauma cranico subito, proprio come abbiamo fatto con Osimhen”.

“Lui è un miracolato, se la ginocchiata lo avesse colpito cinque centimetri più in basso avrebbe provocato danni all’occhio. La ferita non preoccupa, è stata una sutura plastica. Aspettiamo di rivederlo qui per praticare anche test relativi al trauma cranico subito, proprio come abbiamo fatto con Osimhen”. Il vero dilemma è Ghoulam. Perché non è qui a Dimaro?

Le apparecchiature che abbiamo a Castel Volturno non potevano essere trasferite qui. Ma dopo 4 mesi dall’intervento le cose procedono come da aspettative. Quando sarà convocabile? Penso che possa essere pronto a ottobre.

Leggi anche: