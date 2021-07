Calcio Napoli ultimissime notizie. Lobotka dimagrito di 6kg. Il centrocampista slovacco è arrivato a Dimaro con una silhouette invidiabile La trasformazione del centrocampista slovacco ha sorpreso tutti. Arrivato a Napoli durante la sessione invernale del calciomercato dal Celta Vigo per 20 milioni, Lobotka è stato tra i peggiori in assoluto. Con Gattuso si contano solo 15 presenze, la difficoltà della serie A e soprattutto una forma fisica non al top hanno condizionato le prestazioni del centrocampista.

Lobotka dimagrito e motivato si è presentato a Dimaro, pronto a stupire tutti. Un’autentica trasformazione documentata alle operazioni di peso: circa 6, i chili smaltiti grazie al programma di Vincenzo Monda e Marco Rufolo, i nutrizionisti dello staff del dottor Canonico. Un altro Lobotka. Da scoprire.

Il giornalista Silver Mele inviato di canale 8 nel corso della trasmissione Linea Dimaro,ha sottolineato: “Stanislav Lobotka si è presentato dimagrito e in ottime condizioni. Pensate, ha perso ben sei chili e si vedono tutti. Lo slovacco ha giocato molto bene contro la Bassa Anaunia anche se si tratta di un avversario non così ostico”.