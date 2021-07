Manchester United su Koulibaly, De Laurentiis vuole solo super offerte

Il Manchester United ha fatto un’offerta per Kalidou Koulibaly. Offerta ufficiale dei Red Devils che da anni oramai provano a prendere il calciatore. La SSCN non è interessata a vendere Koulibaly per un prezzo troppo basso, così ha rispedito tutto al mittente. Secondo Gazzetta dello Sport il Manchester United aveva offerto 30 milioni di euro per Koulibaly, troppo pochi per Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli è preoccupato dai conti in rosso della sua azienda, ma allo stesso tempo non vuole svendere i suoi talenti. Forte anche di una gestione oculata del patrimonio che lo ha portato sempre a tenere un paracadute di salvataggio per i tempi bui.

Manchester United: bisogna alzare offerta per Koulibaly

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sulla proposta economica del Manchester United al Napoli:

E così De Laurentiis avrebbe detto no a una offerta di 30 milioni per il cartellino di Kalidou Koulibaly portata dall’agente del giocatore, Fali Ramadani, per conto del Manchester United. E dire che quei 30, unitamente ai 22 circa che il Napoli risparmierebbe per i due anni di contratto che il senegalese ha ancora con il club azzurro (è il più pagato con 6 poi c’è un aspetto squadra, che Spalletti dovrà gestire con la sua esperienza. Ma se rimangono giocatori scontenti non è semplice poi gestirli. E Koulibaly, per fare un esempio, da un anno e mezzo vive… con la valigia pronta e il suo rendimento finisce col risentirne. Kalidou (che ha chiesto di essere ceduto) resterà sereno?.

