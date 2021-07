Koulibaly, De Laurentiis chiede 60 milioni, Spalletti blocca tutto

Kalidou Koulibaly è tornato nel mirino del PSG. La società parigina, tra le più ricche del mondo, vorrebbe affiancare il centrale del Napoli a Ramos.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, sottolinea: “Koulibaly è di nuovo in orbita Paris Saint-Germain, il club parigino è in contatto con l’entourage del senegalese legato al Napoli da altri due anni di contratto. De Laurentiis ha fissato il prezzo: 60 milioni anche se Spalletti vorrebbe tenerlo. Se resterà il club azzurro gli proporrà il rinnovo del contratto con spalmatura dell’ingaggio”.

SPALLETTI VUOLE TRATTENERE KOULIBALY

Durante l’incontro con i tifosi a Dimaro Luciano Spalletti ha detto chiaramente che sarebbe disposto ad incatenarsi pur di non far partire Koulibaly: “Per tenerlo mi incateno da qualche parte, trovatemi qualcosa e mi incateno lì”.

Il tecnico del Napoli ha preso una posizione in forte contrasto su quelle che sono le priorità della società sul mercato. A Dimaro, Spalletti parla molto con koulibaly, lo ritiene un elemento indispensabile per il suo Napoli. Vedremo come reagirà De Laurentiis difronte alla prima richiesta pubblica del tecnico di Certaldo.

