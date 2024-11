Rrahmani fa 150 col Napoli: il segreto con Buongiorno e la battuta di Conte

Il difensore kosovaro ha tagliato un traguardo storico contro la Roma. Il tecnico lo esalta, la coppia con Buongiorno sta diventando un punto di forza.

Il Napoli torna in vetta alla classifica e lo fa anche grazie alla solidità della sua difesa. Nella vittoria contro la Roma, Amir Rrahmani ha raggiunto un traguardo storico: 150 presenze in maglia azzurra, confermandosi uno dei pilastri della squadra di Antonio Conte.

La squadra partenopea ha registrato l’ottavo clean sheet stagionale, seconda miglior difesa del campionato con soli 9 gol subiti, dietro solo alla Juventus (7). Un risultato che porta la firma della coppia Rrahmani-Buongiorno, sempre più affiatata.

“Con Buongiorno mi trovo benissimo”, ha dichiarato il kosovaro, “forse perché entrambi abbiamo avuto Juric come allenatore prima di Napoli. Speriamo di continuare così e subire meno goal”.

Parole di elogio anche da parte di Conte in conferenza stampa: “Buongiorno ha ampi margini di miglioramento e sta crescendo in tanti aspetti, è un ragazzo molto ricettivo. Al suo fianco ha la fortuna di avere un soldato come Rrahmani. Amir mi ha sorpreso, è un computer e fa tutto ciò che gli viene richiesto”.

Dal suo arrivo dal Verona nell’estate 2020, il classe ’94 è diventato un simbolo del club, contribuendo alla vittoria dello scudetto 2022/23. Quest’anno, dopo le difficoltà post-Kim, ha ritrovato brillantezza grazie alla partnership con Buongiorno.

I NUMERI DI RRAHMANI 2023/24

13 presenze

13 volte titolare

1170 minuti giocati

0 goal

2 assist

Il difensore è l’unico giocatore del Napoli ad aver disputato tutti i minuti disponibili in campionato, confermandosi un pilastro insostituibile per Conte.