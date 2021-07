Il Napoli apre al rinnovo di Insigne. De Laurentiis chiamerà il capitano

Il rinnovo di Lorenzo Insigne è diventato il giallo dell’estate. Il capitano del Napoli e neo campione d’Europa con la nazionale di Mancini ha il contratto in scadenza nel 2022, i tifosi temono che dopo Callejon e Milik anche Insigne possa partire a parametro zero. Ballano circa 2,5 ml tra la richiesta di Insigne e l’offerta del Napoli. Una richiesta troppo alta per le attuali casse del Napoli, il patron De Laurentiis ha imposto la regola della riduzione del tetto ingaggi, ma per Insigne, capitano e prodotto del “vivaio” azzurro si potrebbe fare una piccola eccezione. Luciano Spalletti, durante l’incontro con i tifosi a Dimmaro, ha dichiarato di essere ottimista circa la permanenza del capitano.

INSIGNE, IL NAPOLI APRE AL RINNOVO

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica, la situazione potrebbe mutare in positivo e presto potrebbe arrivare anche la famosa fumata bianca:

“De Laurentiis potrebbe fare un passo verso Insigne provando ad avvicinarsi alle sue richieste. Il capitano del Napoli chiede 6 milioni d’ingaggio a fronte dei 4,6 percepiti attualmente, il Napoli potrebbe avvicinarsi sensibilmente a questa richiesta. Già nelle prossime ore potrebbe esserci una chiamata da parte del presidente. La priorità di Insigne e il suo entourage è quello di rinnovare, anche se non mancano le richieste soprattutto dall’estero. Il Napoli però per cedere il suo capitano chiede almeno 34-40 milioni”.

BOGA SE PARTE INSIGNE

Luciano Spalletti, non vuole perdere Insegne e koulibaly, il tecnico vorrebbe ripartite proprio dai due pilastri della squadra, ma De Laurentiis è stato categorico: “Difronte ad una grande offerta nessuno è incedibile”.

L’apertura verso il rinnovo di Lorenzo Insigne è un chiaro segnale su quali sono gli obbiettivi del Napoli per la prossima stagione, ma le vie del mercato son o sempre imprevedibili. Nel caso in cui Insigne dovesse lasciare Napoli, Giuntoli pensa a Boga del Sassuolo, l’esterno è stato vicino al Napoli, poi le eccessive richieste del ds Carnevali, hanno fatto saltare la trattativa. Gli azzurri potrebbero riprovarci.

