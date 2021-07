IL ROMA – Napoli, Boga se parte Insigne. Spalletti boccia Ounas

CALCIOMERCATO NAPOLI, ULTIMISSIME NOTIZIE. Il Napoli pensa a Boga se parte Insigne. Secondo il quotidiano Il Roma, De Laurentiis avrebbe scelto l’esterno franco-ivoriano del Sassuolo per sostituire il capitano del Napoli in caso di cessione:

“Lo scenario più realistico, ad oggi, è la permanenza verso la scadenza: come Milik, Hysaj e Maksimovic. In ogni caso, ammesso che Insigne davvero dovesse dire addio, il Napoli non si farà trovare impreparato: a quanto filtra, De Laurentiis non vuole lasciare Spalletti senza un riferimento così importante. Per questo Insigne sarebbe sostituito con un nuovo acquisto. Bocciato Adam Ounas, che partirà di nuovo in prestito, il nome che Giuntoli punta resta quello di Jeremie Boga: emulo di Insigne e perfetto in quel ruolo a sinistra”.

Il quotidiano IL ROMA, aggiunge ulteriori dettagli: “Il calciatore del Sassuolo è “in scadenza col Sassuolo nel 2022 (come Insigne) e la sua valutazione non può essere “stellare”. 20 milioni, forse meno. Il club neroverde vuole tenerlo, ma il giocatore accetterebbe volentieri il Napoli. Guadagna appena 600mila euro l’anno, e in azzurro avrebbe subito uno stipendio da 1.5 a stagione, più del doppio. L’operazione sarebbe fattibile perché Boga non vuole rinnovare, e per prenderlo il Napoli utilizzerebbe i soldi del cartellino di Insigne (non meno di 20 milioni). Operazione economicamente fattibile, ma naturalmente la speranza di Spalletti è di non perdere il capitano”.