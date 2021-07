SPALLETTI – INSIGNE -NAPOLI. Il Napoli continua la preparazione a Dimaro, Luciano Spalletti aspetta l’evolversi del mercato e soprattutto l’arrivo di Lorenzo Insigne. Il tecnico di Certaldo sta usando tutta la sua diplomazia, senza invadere il campo della società, per far capire che vuole tenere il capitano al Napoli. Stessa cosa anche per Koulibaly.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta un retroscena interessante: “E così mentre le dichiarazioni ufficiali del presidente nell’ultimo periodo non lasciano spazio a grande ottimismo in tema di rinnovo («Quando Lorenzo tornerà parleremo e quel che sarà, sarà. Deve dirmi se vuole andare via»), Spalletti ricuce dietro le quinte la tela che attualmente i protagonisti tendono a strappare”.

“Le telefonate di stima a Lorenzo di Luciano hanno colpito il capitano. Che ha bisogno di sentirsi al centro del progetto. Diventano angoli smussati, possibilità di riavviare il dialogo fra le parti, come ha auspicato in maniera chiara: «Lasciamoli parlare insieme quando sarà il momento e vedrete che sapranno chiarire insieme, non anticipiamo conclusioni affrettate»”, ha concluso la Gazzetta dello Sport. Loreenzo Insigne raggiungerà i compagni di squadra a Castel di Sangro