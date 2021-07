Mario Giuffredi agente di Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.

“Il Napoli ha messo tutti i sui calciatori sul mercato, così come ha riferito Aurelio De Laurentiis nella sua ultima conferenza stampa. Tra questi c’è naturalmente anche Mario Rui. Sono arrivati dei sondaggi da parte di alcune società turche, ma le loro offerte non hanno soddisfatto né il calciatore né lo stesso club azzurro. Il terzino resterà a Napoli, ne sono convinto. Qualora arrivasse un nuovo calciatore in quella zona del campo, Mario Rui si giocherà il posto come ha sempre fatto.

Di Lorenzo è sempre piaciuto all’Atletico Madrid, ne parlavo in passato anche con Berta, attuale DS del club spagnolo. Al momento non ci sono però delle trattative avanzate. Si riaggregherà al gruppo di Luciano Spalletti tra fine luglio e il primo agosto“.

Mario Giuffredi ha poi aggiunto: “Tutino sta cercando di mettere in difficoltà l’allenatore al fine di trovare maggiore spazio. Ci sono delle offerte da parte di alcuni club di A e anche di importanti club di Serie B. Ora non posso dare consigli al calciatore. Dovremo prima ascoltare le valutazioni di Luciano Spalletti e poi prenderemo una decisione“.

