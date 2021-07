Il nome più caldo per rinforzare la corsia mancina del Napoli resta quello di Emerson Palmieri per cui c’è una trattativa avviata con il Chelsea, ma per cui esistono due ostacoli e una richiesta già presentata.

Secondo quanto riporta calciomercato.com una dichiarazione di Spalletti sulla questione terzino sinistro ė stata molto sibillina.

“Aspettiamo un pochino per vedere cosa sarà di Ghoulam. Sta procedendo tutto bene, altrimenti serve un terzino sinistro”. Luciano Spalletti è stato tanto cauto, quanto chiaro nelle ultime conferenze stampa nel presentare quello che a oggi resta a tutti gli effetti l’unico grande nodo di mercato del suo Napoli.

Dal canto suo il Napoli una richiesta al Chelsea il terzino campione d’Europa con l’Italia l’ha già presentata. Emerson vuole la cessione e la vuole verso la Serie A. Il Napoli da tempo ha superato la concorrenza di Inter, Juve e Roma, ma qui arriva il secondo ostacolo: se l’abbondanza nel reparto può essere trascurata, al contrario il patron De Laurentiis non vuole investire cifre importantissime in un ruolo in cui, potenzialmente è già coperto. Per questo la distanza fra i 10 milioni offerti e i 20 richiesti dai Blues è lontana dall’essere colmata”.

Il portale di calciomercato ha poi aggiunto: “La corsia mancina, per l’ennesimo anno vive di un dilemma ormai datato e che complica anche i piani mercato del club, “schiavo” passateci il termine, di un contratto monstre, quello fatto firmare a Faouzi Ghoulam e che ora nessuno può permettersi a maggior ragione dopo l’ennesima operazione al ginocchio. Accanto a lui si è da poco tolto dal mercato anche Mario Rui, che ha rifiutato il Galatasaray e che si è detto pronto ad accettare anche un ruolo da riserva. Di fatto l’affollamento c’è e resta evidente al punto da spingere Giuntoli e De Laurentiis a prendere tempo per Emerson“.