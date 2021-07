Luciano Spalletti elogia Elmas. Il tecnico dei partenopei durante l’incontro con i tifosi del Napoli presenti nel ritiro azzurro a Dimaro, ha parlato di Elmas, affermando di essere meravigliato dalla forza e dalle qualità del centrocampista macedone. Alla domanda di un tifoso sul possibile tuorlo di Elmas, Spalletti ha risposto:

“Non riuscite a capirlo perché ha troppe caratteristiche, lo puoi mettere dove vuoi, lui codifica e parte, abbiamo davanti qualcosa di eccezionale”.

“Forse però si basa troppo sulla corsa e resistenza, questo suo continuo andare in giro per il campo lo fa perdere un po’ di vista le sue qualità. Siamo a posto, è un calciatore importante, ci darà una mano, lo vedo molto bene. Il suo ruolo secondo me è quello del centrocampista, è sempre molto connesso alla palla”.

Spalletti ha confermato di voler puntare molto su Elmas, Il macedone alla sua terza stagione è chiamato al definitivo salto di qualità.

