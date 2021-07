Lungo stop per Demme: tre nomi per il Napoli a centrocampo

L’infortunio di Diego Demme cambia il calciomercato del Napoli che ora cerca un centrocampista. Il club azzurro si è trovato spiazzato dall’infortunio del calciatore che resterà fuori dai due o tre mesi. Il centrocampista ex Lipsia molto probabilmente si sottoporrà ad operazione chirurgica e questo non fa altro che aumentare il tempo di recupero.

Corriere dello Sport scrive che Cristiano Giuntoli sta lavorando per arrivare magari ad un prestito in mediana, com’è accaduto con Bakayoko lo scorso anno. Sarebbe sicuramente una soluzione importante per il Napoli che ad ottobre ritroverebbe Demme e quindi sarebbe di nuovo con gli uomini giusti in mediana. Ma non viene lasciato nulla al caso e quindi si lavora anche per un acquisto.

Centrocampo: i calciatori seguiti dal Napoli

“Il Napoli ha ancora un po’ di calciatori che ‘pesano’ nel proprio bilancio, deve cedere (non svendere) fare cassa, tagliare i costi e poi, di slancio, intervenire. Il centrocampista è diventata una necessità con l’infortunio di Demme, ma non ci saranno mosse azzardate, ispirate dalla amarezza e anche dalla esigenza di risistemare numericamente un settore nel quale quale una figura sarebbe utile. Resta un mese a disposizione per provare a sondare questo universo nel quale ognuno ha le proprie difficoltà” scrive il quotidiano sportivo. Attualmente Cristiano Giuntoli ha tre obiettivi e sono: