La Juventus pronta a soffiare Kaio Jorge al Napoli. Il talento brasiliano da tempo nei radar del Napoli, potrebbe finire in bianconero. Paolo Bargiggia attraverso il proprio sito ufficiale riporta il retroscena di mercato.

KAIO JORGE NEL MIRINO DELLA JUVE

“Mentre aspetta di conoscere le scelte dell’amareggiato Ronaldo, la Juventus tira dritto e prova a chiudere per il talento brasiliano Kaio Jorge; 19 anni, attaccante del Santos. E’ in arrivo in Italia il suo agende Giuliano Bertolucci che passerà da Torino per incontrare i dirigenti bianconeri. Una mossa che comunque non sorprende il Napoli che, sul talento, paragonato per caratteristiche a Montella, si è mosso per primo e sta lavorando da tempo. In tal senso era stata raggiunta un’intesa di massima per chiudere l’operazione sugli 8 milioni di euro; considerato che l’attaccante ha il contratto in scadenza nel dicembre di quest’anno.



DE LAURENTIIS PORTAFOGLIO SERRATO

“De Laurentiis continua a tenere serrato il portafoglio e, su un giocatore così talentuoso, è un attimo restare indietro. In Italia, per il momento su Kaio Jorge c’è la Juventus che sta facendo tutte le valutazioni del caso per capire eventualmente dove poter girare in prestito il brasiliano: il Sassuolo, magari dentro all’operazione Locatelli è comunque un’ipotesi da non trascurare”. Ha concluso Bargiggia”.

CEDERE PETAGNA PER ARRIVARE A KAIO JORGE

Anche il giornalista di Rai sport, Ciro Venerato, ritiene il Napoli fuori dall’affare Kaio Jorge:

“Kaio Jorge resta in scadenza a dicembre al 2021 visto che il Santos non è riuscito a chiudere il rinnovo. Piace moltissimo al Napoli e ad altri club europei e in particolare il Milan. I rossoneri sono in vantaggio anche se la distanza è di circa 10 mln rispetto alla domanda del Santos perché hanno la liquidità immediata per comprarlo mentre il Napoli deve prima vendere.

Il Napoli spera di poter vendere Petagna e guadagnare i soldi per strappare al Milan e alla concorrenza sul brasiliano.

Giuntoli ha parlato con Bertolucci (agente di Kaio Jorge) ma al momento non può fare un’offerta di 5-6 mln per il giocatore, mentre il Milan potrebbe.

Emerson Palmieri rimane la prima scelta per la fascia sinistra, ma i 20 mln richiesti dal Chelsea sono effettivamente troppi per un giocatore che andrà in scadenza. Ospina si allontana dall’Atalanta“.