Il rinnovo di Lorenzo Insigne tiene banco in casa Napoli. Il capitano e il patron De Laurentiis si incontreranno il 5 Agosto a Castel di Sangro. Insigne raggiungerà i compagni per la seconda parte del ritiro dopo la conquista dell’europeo con l’Italia e le meritate vacanze. L’offerta di De Laurentiis è ferma a 4,5 milioni di euro, la richiesta del capitano è di 6. Più di Insigne guadagna solo Koulibaly, chiede che gli venga riconosciuto un aumento. Del resto ha 30 anni e fra le mani l’ultima occasione per strappare un rinnovo contrattuale di livello. La strategia di De Laurentiis è diretta ad abbassare il monte ingaggi. Come del resto quella del mercato: si baserà sull’autofinanziamento. Nessuna spesa folle viste le perdite economiche dovute alla pandemia.

RINNOVO INSIGNE: LA NUOVA IPOTESI

Sport Mediaset ha riportato le ultime sul rinnovo del Magnifico: “De Laurentiis-Insigne posizioni distanti, ma non distantissime. Il capitano ha un ingaggio da 4,6 milioni, più di lui guadagna solo Koulibaly, e chiede che gli venga riconosciuto un aumento. La strategia del Presidente è invece diretta ad abbassare il monte ingaggi.

Di certo c’è che Insigne non intende lasciare il Napoli. E allora tra la possibilità di una conferma o quasi dell’attuale ingaggio spalmato però su una durata contrattuale più lunga tipo 4 o 5 anni, si fa largo sempre più insistentemente anche l’ipotesi del nulla di fatto. Ovvero: niente rinnovo, ma nemmeno cessione del calciatore, un altro anno vissuto insieme e possibilità di un nuovo appuntamento più avanti”.

