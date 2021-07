Demme: intervento riuscito, ecco quando comincia il recupero

Diego Demme sottoposto ad intervento chirurgico, il calciatore è stato operato a Roma a dal professor Mariani a Villa Stuart. Il centrocampista, accompagnato, dal responsabile dello staff sanitario azzurro Raffaele Canonico, è stato operato al ginocchio, infortunato in seguito allo scontro con Comi durante la partita amichevole con la Pro Vercelli.

Demme operato: il comunicato della SSCN

Il giocatore Diego Demme nella giornata odierna, accompagnato dal Responsabile Sanitario azzurro Raffaele Canonico, è stato sottoposto, presso Villa Stuart Mariani a un intervento chirurgico effettuato dal professor Mariani, per la rottura/avulsione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L’intervento è perfettamente riuscito. Il giocatore osserverà un periodo di 7-10 giorni di riposo e poi comincerà la riabilitazione.

Demme potrebbe tornare in campo ad ottobre, ecco perché il Napoli sta cercando qualche soluzione sul mercato. Si parla insistentemente di Vecino. Se il Napoli non fa cessioni non acquisterà nessuno, quindi Giuntoli si dovrà far venire qualche idea, magari un prestito, per cercare di dare un organico competitivo a Luciano Spalletti.