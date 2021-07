Vecino-Napoli, il club azzurro si è fatto avanti con l’Iter per il centrocampista che piace a Spalletti. Galliani sogna la coppia Ounas – Tuttino. Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli ha riportato le ultime sulle trattative del club partenopeo:

VECINO-NAPOLI: LE ULTIME

“Vi dò alcune novità di giornata. Vecino-Napoli? Dall’Inter e dall’entourage del calciatore mi dicono che il ragazzo non ha mai chiesto la cessione, per raggiungere Spalletti al Napoli. Simone Inzaghi vuole dargli spazio e lui è felicissimo di restare. Dal Napoli mi confermano tutto quello che mi ha detto l’intera dirigenza dell’Inter”.

GALLIANI SU TUTINO E OUNAS

Venerato, ha poi aggiunto: “Per Tutino mi confermano che è una corsa a due tra Salernitana e Parma, ma può spuntare clamorosamente anche l’ipotesi Monza. I ducali hanno offerto un ingaggio molto alto, il Napoli parla con i granata, ma Adriano Galliani può far saltare il banco al Monza. Il club azzurro vuole monetizzare da questa operazione, chi offre più soldi in questo momento lo prende. Il Napoli ha formulato la sua richiesta 7,5 milioni di fisso e due e mezzo di bonus trattabili, come la percentuale di rivendita. Il Monza di Berlusconi sogna anche Ounas, per il quale potrebbe sborsare fino a17 milioni, bonus compresi”.