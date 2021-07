Infortunio Lozano, il vice del Messico: “Vissuti attimi di panico”

L’infortunio di Hirving Lozano tiene con il fiato sospeso il Messico. Il calciatore ha ricevuto un colpo violentissimo durante la sfida di Gold Cup con Trinidad e Tobago. Un colpo che gli ha aperto il sopracciglio e costretto in medici ad operarlo per ridurre la ferita. Ora Lozano è cosciente ma sotto osservazione, oltre che per il taglio anche per il trauma cranico subito.

Il vice allenatore del Messico Jorge Theiler tranquillizza l’ambiente sulle condizioni di Lozano. Parlando alla stampa messicana Theiler ha fatto sapere che “appena abbiamo visto Lozano a terra abbiamo avuto momenti di disperazione, pensavamo potesse essere successo qualcosa di grave. Ci siamo preoccupati moltissimo per la sua salute, ma ora siamo più tranquilli sapendo che sta bene”. Il vice allenatore del Messico aggiunge: “Oggi pensiamo solo alle condizioni di Lozano, non come calciatore ma come persona”.