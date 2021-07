Infortunio choc per Lozano col Messico: operato, le sue condizioni

Le ultime novità sulle condizioni di Hirving Lozano uscito per infortunio nella gara col Messico di Gold Cup contro Trinidad e Tobago. Lozano è svenuto in campo ed è stato necessario applicargli un collare dopo il violentissimo scontro con il portiere avversario che gli ha aperto il sopracciglio. Secondo quanto ammesso da un suo compagno di squadra in mixed zone dopo la partita Lozano è stato operato. Ora il giocatore del Napoli si trova ricoverato presso l’ospedale di Arlington. I media messicani fanno sapere che il giocatore è stabilizzato e cosciente, ma la ferita al sopracciglio preoccupa ancora, così come il trauma cranico per lo scontro.

Un infortunio molto violento quello di Lozano col Messico. Il giocatore è stato sbilanciato da un avversario ha impattato senza alcuna protezione contro gli scarpini di Marvin Phillip, portiere di Trinidad e Tobago. L’attaccante del Napoli è svenuto in campo. Le sue condizioni sembravano così gravi da far temere il peggio. Alcuni compagni di squadra, come Rodriguez si sono inginocchiati a pregare. Dopo l’infortunio Lozano viene costantemente monitorato in ospedale. Il trauma cranico deve essere valutato al meglio, per evitare qualsiasi complicazione. Fortunatamente il giocatore è cosciente e questo è già un buon segnale. Anche perché a vedere l’impatto di gioco si poteva temere il peggio.

