VIDEO – Argentina trionfa Copa America, Messi vince il primo titolo con l’Albiceleste

L’Argentina vince la Copa America contro il Brasile grazie ad un gol di Angel Di Maria. Un altro Maracanazo per il Brasile che perde la Coppa proprio allo stadio Maracanà. L’Argentina riesce a battere il Brasile grazie ad un bellissimo gol di Di Maria, che riporta la Coppa in Argentina dopo 28 anni di assenza. Per il capitano Lionel Messi è il primo trofeo vinto con la maglia dell’Albiceleste. La partita è stata scandita da molta tensione e non molte occasioni da gol, quello di Di Maria segnato al 22′ è stata una delle poche occasioni create da entrambe le squadre.

Un’altra delusione per Neymar ed il Brasile che ancora una volta steccano un match tra le mura di casa. A trionfare in Copa America è l’Argentina proprio nell’anno in cui è stato dato l’addio a Diego Armando Maradona.