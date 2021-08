Coppa Italia: si comincia l’8 agosto, il Napoli è testa di Serie. Curiosità sui possibili Quarti di finale

La Coppa Italia stagione 2021/22 parte ufficialmente l’8 agosto con i due turni preliminari. Il Napoli è testa di Serie per questa competizione, quindi non entrerà in scena subito in questa competizione che non verrà più trasmessa dalla Rai. Ecco quanto riportato sul sito della SSCN:

E’ stato diramato il tabellone della Coppa Italia 2021/22 che prenderà il via l’8 agosto con 2 turni preliminari e poi il 13 agosto con i 32esimi di finale. Il Napoli, testa di serie, entrerà in scena a gennaio per gli ottavi di finale. Gli azzurri incontreranno una squadra tra: Fiorentina, Cosenza, Benevento e Spal. Il Napoli è stato sorteggiato dalla parte del tabellone in cui sono inserite le teste di serie Juventus, Sassuolo e Atalanta. Se gli azzurri dovessero accedere ai quarti, potrebbero incontrare proprio la squadra bergamasca. Dall’altro lato del tabellone le teste di serie sono: Milan, Lazio, Roma e Inter La finale della Coppa Italia si disputerà l’11 maggio 2022 allo Stadio Olimpico di Roma.

Possibili Quarti finale: curiosità

La nuove formula della Coppa Italia non prevede più l’inserimento di squadre di Serie C. A partecipare saranno 40 squadre: le 20 di Serie A, 16 di Serie B più altre quattro che usciranno da un turno preliminare che riguarderà 4 squadre di Serie B e 4 club di Serie C. C’è chi si è già sbilanciato sui possibili Quarti di finale che potrebbero essere i seguenti: