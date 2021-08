Napoli, ritiro Castel di Sangro: server completamente bloccati

Il Napoli va in ritiro a Castel di Sangro ed oggi la società ha aperto il portale per permettere l’entrata dei tifosi. La SSCN sul proprio sito ufficiale ha indicato tutte le modalità per l’accesso al ritiro di Castel di Sangro, ma come ha sottolineato anche Carlo Alvino i server sono andati in tilt. Tanti tifosi hanno scritto anche alla nostra testata segnalandoci il problema, che non permette ai supporter di potersi registrare per poi assistere all’allenamento degli azzurri.

Server @sscnapoli bloccato per prenotazione ingressi ritiro a Castel di Sangro… pic.twitter.com/E7oM2Vwz1X — Carlo Alvino (@Carloalvino) August 4, 2021

Napoli a Castel di Sangro: accesso con green pass

Ecco le indicazioni della SSCN per coloro che vogliono assistere agli allenamenti:

Vieni a Castel di Sangro dal 5 al 14 Agosto per assistere agli allenamenti e alle amichevoli della tua Squadra del cuore che si svolgeranno allo Stadio Patini. Per accedere all’impianto gli spettatori dovranno essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021; tale previsione non si applica a coloro che hanno meno di 12 anni.

Il programma

Questo il programma degli azzurri in Abruzzo:

– Giovedì 5 agosto –

Allenamento h.17.30

– Venerdì 6 agosto –

Allenamento mattina h.10 – Allenamento pomeriggio h.17.30 (allenamento pomeridiano a porte chiuse)

– Sabato 7 agosto –

Allenamento mattina h.10 – Allenamento pomeriggio h.17.30 (allenamento pomeridiano a porte chiuse)

– Domenica 8 agosto –

Amichevole h. 17.30

– Lunedì 9 agosto –

Allenamento mattina h.10 – Allenamento pomeriggio h.17.30 (allenamento pomeridiano a porte chiuse)

– Martedì 10 agosto –

Allenamento mattina h.10 – Allenamento pomeriggio h.17.30

– Mercoledì 11 agosto –

Mattina riposo – Allenamento pomeriggio h.17.30 (allenamento pomeridiano a porte chiuse)

– Giovedì 12 agosto –

Allenamento mattina h.10 – Allenamento pomeriggio h.17.30 (allenamento pomeridiano a porte chiuse)

– Venerdì 13 agosto –

Allenamento mattina h.10 – Allenamento pomeriggio h.17.30

– Sabato 14 agosto –

Amichevole ore 17.30

* gli orari degli allenamenti potrebbero subire variazioni