Lozano e Mertens tempi lunghi per il recupero: Napoli infermeria piena

L’infermeria del Napoli aggiunge Diego Demme tra coloro che dovranno attendere molto per tornare in campo. Ecco quanto scrive Corriere del Mezzogiorno: A poco meno di trenta giorni dall’inizio del campionato, l’infermeria prevede già un discreto affollamento: Lozano andrà riportato in campo gradualmente a partire dal ritiro di Castel di Sangro, Mertens dovrebbe essere pronto per fine settembre, Ghoulam sta facendo ancora la riabilitazione per l’infortunio al crociato”. Anche Palmiero, giocatore che può portare soldi nelle casse azzurre, è alle prese con un mese di stop.

Infermeria Napoli: chi recupera

Arriva anche qualche buona notizia per gli azzurri da Dimaro. Tutino, Manolas e Malcuit hanno lavorato in gruppo. Sicuramente un passo avanti rispetto a ieri, dato che i tre calciatori non erano stati schierati in amichevole per evitare problemi fisici.