Serie A: solo la Juventus col 50% di tifosi allo Stadium, è polemica

Juventus Stadium col 50% di tifosi, unico stadio in Serie A con questa percentuale di spettatori. Scoppia la polemica perché lo stadio della Juventus è l’unico che può ospitare la metà degli spettatori effettivi. I club di Serie A erano già scontenti per la decisione del governo di aprire solo alla metà degli spettatori, previa esibizione del green pass. Poi questa linea è diventata ancora più dura, dato che la capienza di fatto viene ridotta al 30%. Questo perché bisogna ottemperare alla “distanza interpersonale di almeno un metro”, come previsto dal Dpcm del governo Draghi.

Come sottolinea Tuttosport il problema degli stadi italiani è che hanno sediolini molto ravvicinati. Questo fa ridurre la capienza delle persone che possono entrare allo stadio. Questo vuole dire che stadi come l’Olimpico, il Maradona, il Franchi ed il San Siro potranno ospitare al massimo il 35% di spettatori. Lo Juventus Stadium, invece è l’unico che può garantire il distanziamento interpersonale, questo darà alla società bianconera la possibilità di ospitare metà dei tifosi rispetto alla capienza effettiva.