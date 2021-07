Infortunio Diego Demme: a Villa Stuart confermano la lesione al ginocchio destro dopo gli esami strumentali. Il calciatore del Napoli era uscito dal campo durante l’amichevole con la Pro Vercelli, dopo un duro colpo subito da Comi. Il centrocampista è stato assistito dai medici per uscire dal campo e le sue condizioni erano apparse subito gravi. Dopo l’infortunio Demme si è sottoposto a nuovi esami strumentali a Villa Stuart che hanno confermato la diagnosi. Ecco quanto scrive la SSCN sul proprio sito ufficiale:

Questa mattina Diego Demme, accompagnato dal Responsabile Sanitario azzurro Dott. Raffaele Canonico, si è recato presso la struttura Villa Stuart per sottoporsi ad accertamenti con il Prof. Mariani. L’esito dei controlli effettuati ha confermato il trauma contusivo-distorsivo con lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio destro. Il calciatore inizierà sin da subito l’iter riabilitativo, i tempi di recupero verranno valutati nelle prossime settimane.

Infortunio Demme: tempi di recupero

Nella migliore delle ipotesi potrebbero volerci almeno due mesi per vedere in campo Diego Demme. Il giocatore non si dovrà sottoporre ad intervento chirurgico, ma l’iter riabilitativo sarà comunque lungo. Ora il Napoli dovrà decidere se prendere un sostituto sul calciomercato, oppure se attendere il ritorno di Demme. Attualmente gli azzurri hanno solo Lobotka come centrocampista centrale. Bakayoko è tornato al Chelsea per fine prestito e Fabian Ruiz si unirà al ritiro solo tra qualche giorno.