Napoli: centrocampo in emergenza, ci sono due nomi per Giuntoli

Il centrocampo del Napoli è in emergenza. L’infortunio di Diego Demme fa scattare ancora di più l’allarme in casa Napoli. Gli azzurri dovevano già sostituire Bakayoko tornato al Chelsea, ora si ritrovano a dover fare a meno anche del calciatore tedesco. L’entità dell’infortunio è ancora da valutare, ma sicuramente non sarà minore di 60 giorni, poi ovviamente il calciatore dovrà trovare la forma migliore.

Calciomercato Napoli: le ipotesi per il centrocampo

A questo punto Cristiano Giuntoli potrebbe cercare di fare un colpo in mediana più rapido del previsto. Ecco quanto scrive Corriere del Mezzogiorno: “Il centrocampo, visto anche l’addio di Bakayoko, era già sotto osservazione in chiave mercato, l’infortunio di Demme scopre ancora di più la mediana in attesa del rientro di Fabian Ruiz che sarà convocato per la sfida contro il Bayern Monaco. Zakaria del Borussia Monchengladbach

e Koopmeiners dell’Az Alkmaar sono i profili più graditi”.