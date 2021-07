Spalletti rimprovera i giocatori della Pro Vercelli, scontro a fine primo tempo

Luciano Spalletti si è scagliato contro i giocatori della Pro Vercelli a fine primo tempo, a riferirlo è Repubblica. Un rimprovero quello del tecnico del Napoli dopo che aveva visto uscire Demme per infortunio dal campo. In quel caso l’eccessiva foga di Comi ha procurato un infortunio a Demme, che molto probabilmente dovrà stare fuori per due mesi. Se la diagnosi dovesse essere confermata, Spalletti perderebbe uno dei calciatori su cui voleva costruire il Napoli a centrocampo.

Ecco quanto scrive Repubblica sul rimprovero di Spalletti ai giocatori della Pro Vercelli: “Spalletti ha rimproverato nell’intervallo i giocatori avversari per la loro eccessiva aggressività, ma le scintille sono continuate pure nella ripresa e c’è stato addirittura un accenno di rissa, con i 700 tifosi presenti in tribuna che sono riusciti a divertirsi solo per il bel gol di testa segnato da Osimhen, di nuovo protagonista (1-0 il finale)”.

