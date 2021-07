Demme attesa per l’esito degli esami: Napoli in ansia

L’infortunio di Diego Demme tiene in ansia il Napoli. C’è grande attesa per gli esami strumentali a cui si sottoporrà il calciatore in giornata a Villa Stuart a Roma. Il centrocampista del Napoli è uscito per infortunio dalla partita con la Pro Vercelli, quando è stato toccato duro da Comi. Per Demme si tratta di un trauma contusivo distorsivo di secondo-terzo grado al ginocchio destro. Gli esami strumentali dovranno chiarire in che entità sono stati interessati i legamenti. Per Demme si pensa a due mesi di stop.