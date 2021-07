Napoli: Osimhen superstar è la speranza azzurra di Spalletti

Victor Osimhen al centro del progetto del Napoli. Doveva essere così già nella scorsa stagione, ma i due gravi infortuni ed il Covid hanno bloccato il giocatore nigeriano. Gattuso lo ha potuto schierare molto meno di quanto avesse voluto, cambiando anche i piani tattici. Si, perché il gioco cambia se hai o meno Osimhen in attacco. Lo si è visto in queste prime uscite del Napoli nelle due amichevoli. Il risultato conta poco, perché ciò che conta sono i movimenti e l’intesa di gioco. Nel Napoli non ci sono ancora alcuni top player in attacco come Insigne, Lozano, Mertens e Zielinski (rientrato solo da qualche giorno). A prendersi la scena è stato proprio Osimhen.

Osimhen freccia rossa

Il nigeriano è apparso subito in ottima condizione. Certo lo spessore degli avversari non era di livello, ma sicuramente si è visto cosa può dare il nigeriano. Tanta profondità, ma anche capacità di mettere apprensione alla difesa da solo. Contro la Pro Vercelli il nigeriano ha svariato su tutto il fronte dell’attacco, facendo salire la squadra e lottano con gli avversari, tanto che Spalletti in conferenza stampa ha fatto capire che Osimhen dovrebbe spendere meno energie.

Il nigeriano si è mangiato qualche gol proprio a causa di una scarsa lucidità. Tecnicamente, nei fondamentali, sembra cresciuto e questa è sicuramente una buona notizia per Osimhen e per Spalletti che vuole costruire il Napoli proprio sulla capacità del nigeriano di andare in profondità, di superare ad ampie falcate gli avversari quando ha campo davanti. Nelle prime due uscite del Napoli, Osimhen è stato l’assoluto protagonista con 5 reti, ora contro il Bayern bisognerà capire se riuscirà ad incidere, dato che il tasso tecnico si alzerà a dismisura.

