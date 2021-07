Infortunio Demme: stop lungo. Grande preoccupazione sui tempi di recupero

Diego Demme si è infortunato con la Pro Vercelli. Il giocatore è uscito dal campo sostenuto dallo staff medico. La SSCN con un comunicato ufficiale ha fatto sapere che le Demme si tratta di un trauma contusivo-distorsivo di secondo-terzo grado.

Il giocatore nella giornata di domani si sottoporrà ad esami strumentali, per capire di quale entità è l’interessamento dei legamenti del ginocchio destro. In questo momento c’è un certo grado di pessimismo e si pensa che Demme possa restare fermo per 40/60 giorni.

Sicuramente un problema da non sottovalutare per il Napoli che deve considerare l’opportunità di andare sul mercato, se i tempi di recupero di Demme saranno così lunghi.