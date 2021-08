Luciano Spalletti contento della vittoria del suo Napoli contro il wisla Cracovia. Il tecnico azzurro al termine della gara ha rilasciato alcunen dichiarazioni al sito ufficiale del club partenopeo, Spalletti si è detto soddisfatto della reazione della squadra e si complimnta con i giovani calciatori azzurri.

“Abbiamo dato continuità alla preparazione. Si sono viste delle buone cose, in particolare mi è piaciuta la reazione quando siamo passati in svantaggio“.

Spalletti ha poi aggiunto: “Tra l’altro, abbiamo giocato in uno stadio pieno di pubblico e di entusiasmo che ci ha fatto rivivere il clima di trasferta. Non era facile risalire. Positiva in particolare la riconferma dei giovani, stanno facendo bene affinché si possa ben sperare nel loro futuro“.

Spalletti nella seconda parte del ritiro a Castel di Sangro avrà a disposizione la rosa completa, con il ritirono di capitan Insigne, Di Lorenzo e Meret. Il tecnico aspettando il mercato potrà cominciare a fare sul serio.

LEGGI ANCHE